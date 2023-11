Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο με θύμα βρέφος: “Το πήγε η γιαγιά του με ταξί στο νοσοκομείο”

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο του Βόλου. Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος, μια πεσμένη μηχανή και ένα βρέφος στο οδόστρωμα. Εικόνες που κόβουν την ανάσα μεταφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου δυστύχηματος στο κέντρο του Βόλου από το οποίο έχασε τη ζωή του ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος την πορεία της μηχανής μετά τη μοιραία παράσυρση εξηγώντας πως στη διασταύρωση υπάρχει φανάρι.

«Άκουσα έναν ήχο, βγαίνω έξω και βλέπω στο δρόμο μια μηχανή να περνά από μπροστά μου. Σερνόταν για δύο τετράγωνα. Το παιδί στη μηχανή κόρναρε σαν παλαβός. Μετά τον είδα πεσμένο κάτω.

Ήταν βαριά μηχανή, πρέπει να πηγαίνε γρήγορα για να συρθεί δύο τετράγωνα. Πρέπει να έτρεχε για να προλάβει να περάσει το φανάρι. Άκουσα που έλεγαν πως το παιδί θα φύγει με ταξί γιατί δεν είχε έρθει γρήγορα ασθενοφόρο», λέει ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει ψητοπωλείο κοντά στο σημείο του δυστυχήματος στο protothema.gr

Το άτυχο βρέφος οδηγήθηκε στην ανάνηψη και επί 1,5 ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Μετά από ανακοπή στον αξονικό, χάθηκε κάθε ελπίδα και στις 23:40 ξεψύχησε.

Τα τραύματα στο κεφάλι ήταν μοιραία. Οι γονείς δεν μπορούσαν να δουν το παιδί τους νεκρό και με την βοήθεια ψυχολόγου μπόρεσε η μητέρα να το «αποχαιρετήσει», ενώ ο πατέρας χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο.

Στον ίδιο χώρο, στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών δεχόταν βοήθεια ο 33χρονος υπαίτιος. Είχε τραυματιστεί ελαφρά και δόθηκε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς για την σύλληψή του, καθώς κρίθηκε πως η παραμονή του στο Νοσοκομείο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρηκτικές καταστάσεις, γιατί οι συγγενείς του ζευγαριού είχαν κατακλύσει τον εξωτερικό χώρο.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου και στον οδηγό της μηχανής έγινε αλκοτέστ, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί. «Έγινε αλκοτέστ, αλλά δεν φαινόταν μεθυσμένος. Ήταν αμίλητος, χαμένος», ανέφερε νοσηλεύτρια.





