Ηγουμενίτσα: Έκτακτη έρευνα για εργατικό δυστύχημα με θύμα ναυτικό

Το ζήτημα προκάλεσε νεά κόντρα μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλιπή μέτρα ασφάλειας εργασίας.

Εντολή για τις συνθήκες θανάτου νεαρού γεωργιανού ναυτικού εν ώρα εργασίας στην Ηγουμενίτσα, έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Ο 26χρονος τραυματίστηκε κατά την διάρκεια εργασιών σε πλοίο με σημαία Βανουάτου, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Πλαταριάς Ηγουμενίτσας.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης ο οποίος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια ενώ έδωσε εντολή στην Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων να μεταβεί στην Ηγουμενίτσα για τη διεξαγωγή έρευνας. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει ήδη αναλάβει το λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ενώ άμεσα ενημερώθηκαν τόσο η Αρχή της Σημαίας του πλοίου όσο και οι αρχές της Γεωργίας.

Σε απάντηση των δηλώσεων του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Αυλωνίτη, το υπουργείο Ναυτιλίας σε σημερινή του ανακοίνωση, υποστηρίζει ότι χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ημέρα που σημειώθηκε το συμβάν, παρέλαβε τον 26χρονο τραυματία πολίτη Γεωργίας και τον μετέφερε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. «Εκεί», προσθέτει, «παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και αρχικά διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου δυστυχώς κατέληξε».

Το υπουργείο Ναυτιλίας υπογραμμίζει ότι «το προσωπικό του Λιμενικού έχει αποδείξει στη μακραίωνα ιστορία του ότι διασώζει χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν κινδυνεύσει στη θάλασσα. Η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος προκειμένου να παραλάβει έναν 26χρονο αλλοδαπό ναυτικό που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια κατέληξε, ήταν άμεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο τομεάρχης Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αυλωνίτης σε ερώτησή του στη βουλή προς το υπουργείο Ναυτιλίας για το δυστύχημα είχε αναφέρει ότι «ο θάνατος του 26χρονου ναυτεργάτη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που αυξάνονται στη χώρα μας με καταιγιστικό ρυθμό. Οι υποδομές των λιμένων μας είναι επικίνδυνες, τα πρωτόκολλα ασφαλείας αποδεικνύονται ελλιπή, ενώ η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για έκτακτα περιστατικά είναι ανεπαρκής» είχε τονίσει ο κ. Αυλωνίτης. Σημειώνεται ότι ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να δώσει άμεσα απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

Πόσο χρονικό διάστημα μεσολάβησε από την στιγμή του ατυχήματος, που συνέβη στο πλοίο «ΑΤΑ 2» με σημαία Vanuatu, μέχρι τη μεταφορά του άτυχου ναυτεργάτη στο Νοσοκομείο Χατζηκώστας των Ιωαννίνων; Ήταν επαρκώς εξοπλισμένο και στελεχωμένο το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του άτυχου ναυτεργάτη; Ποια είναι η διαθεσιμότητα των σκαφών του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την αντιμετώπιση ίδιων ή παρόμοιων περιστατικών;

