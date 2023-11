Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο με θύμα βρέφος: “Φταίει ο παππούς που έχασα τον έλεγχο”, λέει ο οδηγός της μηχανής

Τι ισχυρίστηκε ο νεαρός οδηγός στον ανακριτή.

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη 7 Νοεμβρίου έλαβε ο 33χρονος οδηγός της μηχανής ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή τον 53χρονο παππού που κρατούσε στην αγκαλιά του την 4 μηνών εγγονή, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο το μωρό, το περασμένο Σάββατο στο Βόλο. Παρά το γεγονός πως οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδάκι στη ζωή δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο gegonota.news o νεαρός οδηγός ισχυρίστηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ότι έκανε ελιγμούς για να αποφύγει τον 53χρονο που πετάχτηκε μπροστά του, με συνέπεια να τον παρασύρει, να χάσει τον έλεγχο της μηχανής, να ανατραπεί και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ υπάρχει μάρτυρας που αναφέρει ότι είδε τον εν λόγω οδηγό να κάνει ελιγμούς επί της οδού Ιάσονος, πολύ πριν φτάσει στο μοιραίο σημείο του τροχαίου.Στον οδηγό έγινε έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ, τα αποτελέσματα ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο οδηγός της μηχανής αφού παρέσυρε τον παππού με την εγγονή του, ο ίδιος έμεινε τραυματισμένος στην άσφαλτο, ενώ η μηχανή χωρίς τον αναβάτη εκινείτο για άλλα 70- 100 μέτρα από το σημείο του τραγικού συμβάντος. Το συγκλονιστικό του τροχαίου, είναι ότι ο παππούς κάθονταν με την γυναίκα του σε κατάστημα εστίασης επί της Αντωνοπούλου. Μετά από λίγο έφτασαν κόρη, γαμπρός και η μόλις 4 μηνών εγγονή του. Έτσι και θέλοντας να βοηθήσει διέσχισε την οδό Ιάσονος, πήγε το μωρό χωρίς το καρότσι του και προσπάθησε να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο, διασχίζοντας την Ιάσονος στο ύψος με την Αντωνοπούλου.

Ο 53χρονος βρέθηκε στο οδόστρωμα παρασυρμένος από την μηχανή και το μωρό επίσης, χτυπώντας στο κρανίο. Στο αιφνίδιο και τραγικό γεγονός, παρόντες ήταν και οι γονείς του άτυχου βρέφους και η γιαγιά του, η οποία πετάχτηκε στο δρόμο, πήρε αγκαλιά το βρέφος και διερχόμενο ταξί σταματώντας να δει τι συμβαίνει, τους μεταφέρει στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι της επικίνδυνης οδήγησης -υπάρχει μάρτυς που κατέθεσε ότι είδε τον αναβάτη της μηχανής να κάνει ελιγμούς επί της οδού Ιάσονος, πολύ πριν φτάσει στο μοιραίο σημείο του τροχαίου– και με βάση το νέο ΠΚ και με το άρθρο 290 εδάφιο δ. εφόσον προέλθει θάνατος, η κατηγορία είναι κακουργηματική.

