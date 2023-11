Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: ο οδηγός που μετέφερε το βρέφος μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο οδηγός ταξί, που μετέφερε το άτυχο μωρό μαζί με την γιαγιά του στο Νοσοκομείο, περιγράφει στον ΑΝΤ1, τις στιγμές αγωνίας που έζησε.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έχασε τη ζωή του το βρέφος από τον Βόλο, που έπεσε από τα χέρια του παππού του, όταν αυτός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα.

Το μόλις τεσσάρων μηνών βρέφος από το Βόλο έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής. Το μωρό έπεσε από τα χέρια του παππού του, όταν τον 53χρονο χτύπησε μηχανή μεγάλου κυβισμού. Οδηγός ταξί μετέφερε το μωρό μαζί με τη γιαγιά του στο νοσοκομείο.

Ο Δρόσος Εξαμιλιώτης, ο οδηγός ταξί που μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο, περιγράφει στον ΑΝΤ1: "Στο σημείο υπήρχε πολύς κόσμος μαζεμένος, ένας άνθρωπος χτυπημένος ένα μηχανάκι πιο πέρα στραπατσαρισμένο... Φτάνοντας στο σημείο με σταμάτησε ο κόσμος από δεξιά, πεθαίνει το μωρό πεθαίνει το μωρό, βγήκε από το παρακείμενο σουβλατζίδικο μία κυρία σε έξαλλη κατάσταση με ένα μωράκι με φανερά σημάδια άπνοιας μελανιασμένο... Ήταν σε έξαλλη κατάσταση αλλόφρων η κυρία προσπάθησα να την ηρεμήσω προσπάθησα να πάω όσο γινόταν πιο γρήγορα στα επείγοντα που δεν ήταν πολύ μακριά δηλαδή ο χρόνος άφιξης τα επείγοντα ήταν ένα λεπτό ενάμιση γύρω στο χιλιόμετρο οι οδηγοί ήταν πολύ συνεργάσιμοι ευαισθητοποιήθηκαν οι περισσότεροι μου άνοιξαν δρόμο έδωσα κάποιες οδηγίες στην κυρία η οποία δεν ήταν σε κατάσταση να σκεφτεί λογικά πώς θα πάει στα επείγοντα έφτασα φώναξα τους τραυματιοφορείς."

Μέσα σε λίγα λεπτά ο οδηγός ταξί, κατάφερε να μεταφέρει το βρέφος στο νοσοκομείο. Κάλεσε και τους τραυματιοφορείς για να δώσουν άμεσα, τις πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός της μηχανής ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς της Τροχαίας που τον συνέλαβαν, ότι ο 53χρονος πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του.

"Εκανα ελιγμό με την μηχανή για να τον αποφύγω, όμως δεν τα κατάφερα. Έχασα τον έλεγχο της μηχανής έπεσα και έμεινα τραυματισμένος στην άσφαλτο ενώ το μηχανάκι κινήθηκε για άλλα 70 με 100 μέτρα, μόνο του χωρίς αναβάτη", είπε ο οδηγός της μηχανής.

Ο 33χρονος οδηγός της μηχανής αύριο, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

