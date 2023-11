Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: Στον ανακριτή ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε το βρέφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγική κατάσταση είναι ο νεαρός οδηγός της μηχανής. Τι έδειξε η νεκροψία στο νεογέννητο.

-

Υλικό από κάμερες ζητήθηκε από την είσοδο της οδού Ιάσονος, μέχρι και το σημείο του τροχαίου στην συμβολή με την οδό Αντωνοπούλου προκειμένου να ελεγχθεί η οδηγική συμπεριφορά του 33χρονου πριν παρασύρει με την μηχανή του τον παππού που κρατούσε στα χέρια του το μωρό. Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα, έχοντας υποστήριξη ψυχολόγου. Ήταν συντετριμμένος, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη και έδειχνε να μην αντιλαμβανόταν τι είχε συμβεί. Εξήγησε μόνο πως είδε τον 54χρονο παππού του βρέφους ξαφνικά μπροστά του και φρενάρισε.

Το τροχαίο έγινε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου όταν ο παππούς προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με το παιδί στην αγκαλιά.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε και το παιδί εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο. Η 45χρονη γιαγιά του βρέφους, άρπαξε το παιδί από τον δρόμο και μπήκε αμέσως σε ταξί, ο οδηγός του οποίου είχε σταματήσει για να δει τι συνέβη.

Ο οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες, δηλαδή τον παππού και τον 33χρονο οδηγό και σε χρόνο μηδέν έφτασε στο Νοσοκομείο, με το μωρό και την γιαγιά του. Ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κινητοποίησε νευροχειρουργούς, χειρουργούς, αναισθησιολόγους και παιδιάτρους, ενώ σε δεύτερο χρόνο έφτασαν στο νοσοκομείο οι γονείς του παιδιού.

Το βρέφος οδηγήθηκε στην ανάνηψη και επί 1,5 ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Μετά από ανακοπή στον αξονικό, χάθηκε κάθε ελπίδα και στις 23:40 ξεψύχησε.

Η νεκροψία έδειξε πως η μικρή που ήταν μόλις 4 μηνών έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι.

Η Χρυσαυγή Κούση η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του 4 μηνών βρέφους έκανε λόγο για βαριά κάκωση κεφαλής, συμβατή με πτώση εξ ύψους και πρόσκρουση της κεφαλής επί του οδοστρώματος. Το βρέφος είχε μόνο ένα σημάδι στο πρόσωπό του, σημείωσε η κ. Κούση.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Παρενόχληση ανηλίκων: Γονείς κατήγγειλαν γυμναστή σε δημοτικό σχολείο

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)