Άνδρος: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση για αγνοούμενο ψαροντουφεκά

Δεν είχαν αίσιο τέλος οι έρευνες για τον εντοπισμό του ψαροντουφεκά που αγνοείτο στην Άνδρο.

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κορθίου, στην Άνδρο, ο 27χρονος αλιέας που αγνοείτο από χθες. Ο άτυχος νεαρός ανασύρθηκε από ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή πλωτού σκάφους.

Σημειώνεται ότι από χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τρία πλωτά σκάφη του ΛΣ και drones της ειδικής ομάδας διάσωσης.

