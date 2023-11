Μαγνησία

Τροχαίο - Βόλος: Με τα αγαπημένα του αρκουδάκια κηδεύτηκε το 4 μηνών βρέφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στηο Βόλο για το άτυχο βρέφος που παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τον παππού του

-

Η τελευταία πράξη του δράματος διαδραματίστηκε την Τρίτη το πρωί στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο «Κούκος» στον Βόλο.

Η οικογένεια του βρέφους το οποίο σκοτώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κήδεψε το κοριτσάκι της. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο κοιμητήριο για τα βρέφη.

Επειδή το κορίτσι ήταν αβάπτιστο, δεν έγινε κανονική κηδεία, αλλά διαβάστηκε ευχή πάνω από το μνήμα του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το βρέφος κηδεύτηκε με τα δύο αγαπημένα του λούτρινα αρκουδάκια στο μικρό λευκό φέρετρο, ενώ οι γονείς της έβαλαν στο τελευταίο της ταξίδι και μία λούτρινη καρδιά.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς: Νίκη με μεγαλειώδη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έγινε “σμπαράλια” στην Αθηνών – Λαμίας (εικόνες)