Τροχαίο - Νεκρό βρέφος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της φονικής παράσυρσης (σκληρές εικόνες)

Η στιγμής της μοιραίας παράσυρσης του βρέφους από τη μηχανή στο κέντρο του Βόλου.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση στον Βόλο, με θύμα ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ανακριτής και εισαγγελέας παρέλαβαν σήμερα (06/11) νέο βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζει όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ του Σαββάτου στον Βόλο, όπου ένα βρέφος 4 μηνών βρήκε τραγικό θάνατο όταν μια μηχανή παρέσυρε τον παππού του, που το κρατούσε στην αγκαλιά, στην συμβολή των οδών Ιάσονος με Αντωνοπούλου.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο 54χρονος παππούς την ώρα που επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, σε σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Ο παππούς κρατά αγκαλιά το παιδί και στέκεται σχεδόν στην μέση του δρόμου, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να περάσει απέναντι, ενώ τον προσπερνούν αυτοκίνητα και δίκυκλα, καθώς το φανάρι ελάχιστα μέτρα μακριά από το σημείο του τροχαίου, είναι πράσινο.

Για 10 δευτερόλεπτα μένει ακίνητος στον δρόμο κάνοντας μικρές κινήσεις μπρος-πίσω. Την ώρα που ο 54χρονος προχωράει, πλησιάζει ο 33χρονος με τη μηχανή, κορνάρει και τον χτυπά στην πλάτη με τον καθρέφτη, κάνοντας ελιγμό για να τον αποφύγει.

«Ηταν τα μοιραία δέκα δευτερόλεπτα της αναποφασιστικότητας, με τις μικρές κινήσεις μπρός -πίσω και το μωρό στα χέρια. Η μηχανή δεν τον εμβόλισε, αλλά τον χτύπησε από πίσω με τον καθρέφτη. Νωρίτερα, είχε προσπεράσει τον 54χρονο ένας ντελιβεράς. Μόλις τον προσπέρασε, ο παππούς ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου» ανέφεραν στο gegonota.news, πηγές που εξέτασαν το βίντεο αναλυτικά.

