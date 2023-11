Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την παράσυρση παππού και μωρού

Ο δικηγόρος του οδηγού της μηχανής μίλησε στον ΑΝΤ1 για το φρικτό τροχαίο που έχει προκαλέσει σοκ και θρήνο σε όλη την Ελλάδα.

«Δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέθης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 33χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας που την Κυριακή παρέσυρε έναν 53χρονο και την 3 μηνών εγγονή του στο κέντρο του Βόλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος Νίκος Παπατέτρου είπε πως, ο εντολέας του δεν ήταν πριν σε τσιπουράδικο. «Το ατύχημα ήταν στις 10 το βράδυ κι αυτός ήταν σε τσιπουράδικο το μεσημέρι».

Επικαλούμενος και τα βίντεο, είπε πως ο οδηγός δεν κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ όπως και ο ίδιος είπε, η ταχύτητά του ήταν μεταξύ 40-50χλμ.

Ως προς τα αίτια της τραγωδίας ο δικηγόρος είπε πως, ο 33χρονος υποστηρίζει ότι, «βγήκε ο παππούς τελευταία στιγμή, δεν τον αντιλαμβάνεται» και όπως φαίνεται, τελευταία στιγμή επιχειρεί να κάνει ελιγμό.

Αυτό φαίνεται και σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και δημοσίευσε το gegonota.news.

