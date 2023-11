Λάρισα

Ελασσόνα: Άγνωστοι εισέβαλαν σε εστιατόριο και το έκαναν “γυαλιά-καρφιά” (εικόνες)

Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπόθεση η οποία και προκαλεί απορία και ενδιαφέρον στην Αστυνομία όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών.

Εικόνες καταστροφής σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Ελασσόνας όπου άγνωστοι βανδάλισαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς το εσωτερικό του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίασης γρήγορου φαγητού) δύο ντόπιων επιχειρηματιών. Όσοι Ελασσονίτες βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία αντίκρυσαν ένα θέαμα πρωτόγνωρο για την πόλη, να καταστρέφεται μια επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο, και φυσικά απόρησαν για τις αιτίες.

Σύμφωνα με τη μία από τους δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης, η ιδιοκτήτρια του χώρου και εκμισθώτρια, επειδή οι δύο επιχειρηματίες δεν είχαν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορούσε την καταβολή του ενοικίου, τους ζήτησε να αποχωρήσουν, και να αφήσουν ελεύθερο τον χώρο. Οι δυο τους συμφώνησαν, και μάλιστα ήρθαν σε επαφή με τρίτο άτομο που ενδιαφερόταν να αγοράσει την επιχείρηση τους καταβάλλοντας σεβαστό ποσό, με το οποίο εκείνοι θα μπορούσαν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς την εκμισθώτρια του χώρου, ή μέρος αυτών.

Η αίσια όμως αυτή κατάληξη για τα «πορτοφόλια» όλων δεν πρόλαβε να έρθει, όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Ελασσόνας ekdosi,gr , καθώς τη Δευτέρα το πρωί την εκμισθώτρια περίμενε αυτή η πολύ δυσάρεστη έκπληξη, αυτή η απίστευτη και αδιανόητη, για τα δεδομένα της Ελασσόνας, εικόνα. Όταν πήγε να επισκεφτεί το ακίνητό της, διαπίστωσε ότι η επιχείρηση ήταν κατεστραμμένη, λεηλατημένη και βανδαλισμένη. Ήταν σα να το έκανε κάποιος επίτηδες. Δε μπορεί να υπάρξει άλλη λογική εξήγηση, δεδομένου ότι η μανία για καταστροφή ήταν εμφανής. Οι δράστες δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Κατέστρεψαν τα πάντα. Ακόμα και τους μαρμάρινους πάγκους και τα αντικείμενα της τουαλέτας και της κουζίνας. Στην κυριολεξία δεν έμεινε τίποτα όρθιο.

Εκείνο που προξενεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται “μια ανάσα” από το ντόπιο Αστυνομικό τμήμα και παρ’ όλα αυτά δεν έγινε τίποτα αντιληπτό, μέχρι το πρωί που οι άνθρωποι άρχισαν να κυκλοφορούν στο χωριό. Το δεύτερο εκπληκτικό, σε όλη την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, είναι ότι, καταγγελία στην Αστυνομία για την ώρα έκανε μόνο η ιδιοκτήτρια του χώρου, εν αντιθέσει με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης οι οποίοι δεν προέβησαν σε καμία αντίστοιχη ενέργεια.

