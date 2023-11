Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Θρήνος για τον 17χρονο που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Ο 17χρονος Γιώργος πάλεψε για μέρες μετά το τροχαίο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο πένθος έχει "βυθιστεί" το Γαζί Ηρακλείου, καθώς ο 17χρονος Γιώργος, που πάλεψε σκληρά στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου,κατέληξε μετά το σοβαρότατο τραυματισμό σε τροχαίο που σημειώθηκε στην παρλιακή λεωφόρο της πόλης.

Μάλιστα 10 ημέρες μετά την εισαγωγή του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ύστερα από μία σειρά εξετάσεων οι θεράποντες γιατροί διαπίστωσαν πως ο άτυχος νέος είναι εγκεφαλικά νεκρός και βρισκόταν υπό μηχανική υποστήριξη.

Οι γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ ήλπιζαν σε ένα θαύμα.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του 17χρονου, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στο ΓΕΛ Γαζίου όπου φοιτούσε. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, έξω από το Βενιζέλειο νοσοκομείο συγκεντρώνονταν οι συμμαθητές του για να τους νοιώθει δίπλα του.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Όλα συνέβησαν στις 2 τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου όταν στην λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου -λίγο μετά τον Καράβολα- ένα όχημα ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 17χρονος συνοδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον μαθητή της Γ' λυκείου, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τον οδηγό και τον συνοδηγό στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Πηγή: cretapost.gr

