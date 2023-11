Παράξενα

Σαντορίνη: Βλάβη σε νεκροθάλαμο - Σε σήψη η σορός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς το μακάβριο αυτό περιστατικό έγινε αφορμή για να αναδειχθούν τα μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης και υπολειτουργίας του τοπικού Νοσοκομείου.

-

Η υπόθεση ξεκινά με τον θάνατο επιχειρηματία που βρέθηκε στο νησί και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ethnos.gr έχασε τη ζωή του αιφνιδιαστικά.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Nοσοκομείο Σαντορίνης όπου και σύμφωνα με τα όσα λέει η διοικήτρια Ελένη Μπορμπουδάκη, «διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατος του το πρωί της Κυριακής, το πρόβλημα όμως έγινε αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας». Συγκεκριμένα, η σορός του τοποθετήθηκε στο ψυγείο στον ειδικό χώρο του νοσοκομείου και τη Δευτέρα το πρωί όταν το γραφείο τελετών με εργαζομένους του νοσοκομείου πήγαν να περισυλλέξουν το νεκρό προς κήδευση και ταφή, διαπίστωσαν μία έντονη δυσοσμία καθώς είχε ξεκινήσει η φυσική διαδικασία της σήψης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όπως αντιλήφθηκαν οι εργαζόμενοι και ανακοίνωσε η διοικήτρια, το ψυγείο συντήρησης είχε διακόψει τη λειτουργία του λόγω διακοπής ρεύματος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχουν ενημερωθεί τόσο η οικογένεια του θανόντος όσο και η Εισαγγελία. Πάντως ακόμη ερευνάται το πότε ακριβώς έπαψε να λειτουργεί το ψυγείο καθώς και το σε πόσο προχωρημένη σήψη ήταν η σορός, όπως σημείωσε σχετικά ο Κύριλλος Παπακυριακού, πρόεδρος της ΑΕΜΥ (Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας Α.Ε.), δηλαδή της ανώνυμης εταιρίας στην οποία ανήκει ο Νοσοκομείο Σαντορίνης και στην οποία μείζων εταίρος είναι το δημόσιο. Η διοικήτρια του Νοσοκομείου επεσήμανε ότι θα καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς αλλά και ταφής της σορού από το Νοσοκομείο, σε ένδειξη τιμής στον νεκρό.

Ωστόσο το μακάβριο αυτό περιστατικό δείχνει τη δεινή κατάσταση η οποία επικρατεί στο Νοσοκομείο Σαντορίνης λόγω της έλλειψης προσωπικού. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία ότι πολλές υπηρεσίες δίνονται σε εξωτερικούς εργολάβους και ότι οι γιατροί που υπηρετούν εκεί είναι όλο και λιγότεροι. Ειδικά το καλοκαίρι όπου το νησί γεμίζει από τουρίστες, το υπολειτουργικό Νοσοκομείο Σαντορίνης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τα απλά περιστατικά, τα οποία συχνά διακομίζονται με ελικόπτερα στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρας. Πλέον γίνονται ακόμη και ολιγόμηνες συμβάσεις με ιατρικό προσωπικό, το οποίο εμφανίζεται για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο και μετά αποχωρεί. Η εγκατάλειψη του Νοσοκομείου Σαντορίνης έχει οδηγήσει στη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα υγείας στο νησί, καθώς κάθε τόσο ιδρύονται νέες ιδιωτικές κλινικές που σπεύδουν να καλύψουν τα κενά σε ιατρικές υπηρεσίες στο νησί.

Πηγή: Ethnos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)