Τροχαίο σοκ στα Χανιά: Έκανε όπισθεν και σκότωσε τον εργοδότη του

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία που "στοίχισε" τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου σε χωριό της ενδοχώρας του Νομού Χανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη έξω από την εκκλησία στην κοινότητα Λιβάδα στη Σούγια, όταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 65χρονο εργοδότη του, ενώ έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Μάλιστα ακόμα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

Το αυτοκίνητο ήταν ιδιοκτησίας του 65χρονου, ενώ ο οδηγός ήταν εργάτης του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπίστωσαν τον θάνατο του 65χρονου.

