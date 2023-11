Κυκλάδες

Τζιά: Φωτιά στον Μυλοπόταμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά στην Τζια σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

-



Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυλοπόταμος στην Τζιά και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν εθελοντές πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για την Τζιά αναχωρούν με πλοίο από το Λαύριο στις 17:30 προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς 21 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυλοπόταμος στη νήσο Κέα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 8, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Κατσούρη: Σπαραγμός στο τρισάγιο για τη μνήμη του (εικόνες)

Τροχαίο - Ηράκλειο: Θρήνος για τον 17χρονο που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος