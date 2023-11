Ηράκλειο

Ηράκλειο: 12χρονη παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/11) στο Ηράκλειο αυτή τη φορά με τραυματία ένα κορίτσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ επί της Λεωφόρου Κνωσού στο ύψος των φαναριών της γέφυρας Παπαναστασίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ένα κορίτσι παρασύρθηκε από διερχόμενο μηχανή.

Επί τόπου βρέθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το κορίτσι προκειμένου να το μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο, ευτυχώς σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μία 12χρονη η οποία παρασύρθηκε από την μηχανή που οδηγούσε επίσης ένας ανήλικος και συγκεκριμένα ένας 16χρονος.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά και ο ανήλικος οδηγός.

