Εύβοια: Βιασμό ανήλικης από 30χρονο καταγγέλλει η μητέρα της

Πως η οικογένεια ανακάλυψε τις πράξεις του νεαρού άνδρα, και την προσπάθειά του να πείσει το ανήλικο κορίτσι για σεξουαλικές πράξεις.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας για το βιασμό μίας 13χρονης κοπέλας που είδε το φως της δημοσιότητας. Θύτης φέρεται να είναι ένας 30χρονος, που προδόθηκε από μηνύματα τα οποία είδε ο αδερφός της κοπέλας.

Η πράξη σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας eviathema.gr σημειώθηκε στα Νέα Στύρα και γι’ αυτήν κατηγορείται ένας 30χρονος άνδρας μετανάστης πολίτης Αλβανίας ο οποίος επικοινωνούσε τακτικά με το θύμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης έστελνε μηνύματα στο κορίτσι και αφού κατάφερε να την πείσει, συναντήθηκαν σε απόμερο σημείο στα Νέα Στύρα, όπου προέβη στην αποτρόπαια πράξη.

Ο αδελφός του θύματος λίγες ημέρες αργότερα εντόπισε τα μηνύματα στο κινητό της, τα οποία περιέγραφαν τις ανατριχιαστικές πράξεις, και αμέσως ειδοποίησε την μητέρα τους, η οποία πήγε στην Ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλε το γεγονός.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές και ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ δόθηκε εντολή για τον εντοπισμό του άνδρα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

