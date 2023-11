Χανιά

Χανιά: Πτώση αεροσκάφους στο Μάλεμε

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει πέσει σε θαλάσσια περιοχή.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση στο Μάλεμε μετά τις πληροφορίες για πτώση ανεμοπτέρου αερολέσχης σε θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν ναυαγοσώστες, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ανεμόπτερο επέβαιναν δυο άτομα. Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από την Κωπαΐδα με τελικό προορισμό το Μάλεμε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο πιλότος έκανε μια στροφή πάνω από το Κολυμπάρι με σκοπό να προσεγγίσει στον διάδρομο προσγείωσης από την πλευρά της θάλασσας, αλλά ξαφνικά χάθηκε το σήμα του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος εντοπίστηκε να επιπλέει σε απόσταση ενός μιλίου από την στεριά.

