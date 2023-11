Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του πρύτανη για την επάνοδο των μαθημάτων στις δια ζώσης παραδόσεις, σε όλες τις πόλεις.

Προχώρησε και επιτεύχθηκε η σταδιακή επαναλειτουργία και αποκατάσταση των καταστροφών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλες τις πόλεις, όπως αναφέρει επίσημη ενημέρωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρύτανης Χαράλαμπος Μπιλίνης. Μετά από έντονες προσπάθειες του προσωπικού, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου και μηχανικών των παραρτημάτων του ΤΕΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα ελέγχθηκαν όλα τα κτίρια, καταγράφηκαν οι καταστροφές και προτάθηκαν οι βέλτιστες λύσεις για την αποκατάσταση τους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση του Πρύτανη, πραγματοποιήθηκε κτιριολογικός και ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος σε όλα τα κτήρια από μικτά κλιμάκια μηχανικών, της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, του τεχνικού συμβουλίου του ιδρύματος και μηχανικών των παραρτημάτων του ΤΕΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΛΑΡΙΣΑ: Τα κτίρια όλων των Τμημάτων έχουν δοθεί προς χρήση.

ΒΟΛΟΣ: Έχουν δοθεί προς χρήση όλα τα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής στο πεδίον Άρεως.

Το κτίριο της Γεωπονικής σχολής δόθηκε προς χρήση αφού δόθηκε προσωρινή λύση στην υγρομόνωση του δώματος.

Αναμένεται η διαδικασία πλήρους υγρομόνωσης του δώματος καθώς και η τοποθέτηση πλακιδίων πατώματος PVC και πλακιδίων ψευδοροφής ορυκτής ίνας προς αντικατάσταση όσων καταστράφηκαν.

Στο συγκρότημα Παπαστράτου πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη σύνδεσης του φρεατίου λυμάτων στο πεζοδρόμιο της Ιάσωνος από τη ΔΕΥΑΜΒ. Για αυτό το λόγο έχουν απενεργοποιηθεί οι τουαλέτες του ισογείου δίπλα στο αμφιθέατρο Κορδάτος μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα σύνδεση.

Δόθηκε προσωρινή ρευματοδότηση σε όλο το συγκρότημα σε αναμονή της μεταφοράς του υποσταθμού μέσης τάσης από το υπόγειο στο ισόγειο του κτιρίου, ώστε να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα εισροής θαλάσσιων υδάτων.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε, η εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης - θέρμανσης στο κτίριο Παπαστράτου. Είμαστε σε διαδικασία ελέγχου του συστήματος.

Η συντήρηση των υαλοστασίων στις προσόψεις επί των οδών Ιάσονος και Αργοναυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα στο κτίριο Δελμούζου, θα παραδοθεί προς χρήση αρχές Δεκεμβρίου.

Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μόνωσης της οροφής του νέου κτιρίου Ρόζας Ιμβριώτη. Αναμένεται η τοποθέτηση πλακιδίων ψευδοροφής ορυκτής ίνας στα σημεία που υπήρχαν φθορές.

Το συγκρότημα Παπαστράτου δόθηκε προς χρήση. με μόνη εκκρεμότητα την επιλογή της χρονικής στιγμής που θα διακοπεί το ρεύμα για τρεις (3) ημέρες, με σκοπό τη σύνδεση με τους νέους υποσταθμούς μέσης τάσης που προμηθευόμαστε.

Το κτίριο Δεληγιώργη δόθηκε προς χρήση και εκκρεμεί η υγρομόνωση του δώματος.

Το κτίριο της οδού Κουμουνδούρου δόθηκε προς χρήση

Το κτίριο επί της οδού Ιάσονος 62 έχει δοθεί προς χρήση.

Το κτίριο Τσικρίκη, εκτός του ισογείου στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης, έχει δοθεί προς χρήση

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης παραμένει κλειστό, ενώ η απάντληση των υδάτων είναι συνεχής καθ’ όλο το 24ώρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σταθερά μόνιμος υδροφόρος ορίζοντας ύψους 10cm πάνω από τη στάθμη του υπογείου εντός του κτιρίου εξαιτίας των μόνιμων πηγαδιών απάντλησης που υπάρχουν στο υπόγειο του κτιρίου. Έχουν τοποθετηθεί προσωρινές αντλίες μέχρι να καθαριστεί ο χώρος του υπογείου και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις μεγάλες αντλίες των πηγαδιών. Ρεύμα μας παρέχει ο Δήμος Βόλου και τον ευχαριστούμε θερμά.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Έχει ολοκληρωθεί ο ηλεκτρολογικός έλεγχος του συνόλου των κτιρίων όλων των Τμημάτων και έχουν δοθεί προς χρήση. Τοποθετήθηκαν νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες στους υπόγειους χώρους των κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής και εκκρεμεί ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Εκκρεμεί η υγρομόνωση ενός τμήματος της οροφής των κτιρίων των κλινικών.

ΤΡΙΚΑΛΑ: Το κτίριο του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας έχει ήδη δοθεί σε χρήση ενώ στο κτίριο του ΤΕΦΑΑ τοποθετήθηκε γεννήτρια αδιάλειπτης παροχής ρεύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η άντληση των υδάτων από το υπόγειο. Ολοκληρώθηκε η πρόταση (αρχιτεκτονική και ηλεκτρολογική) μεταφοράς του κεντρικού σταθμού μέσης τάσης από το υπόγειο σε ισόγειο χώρο και αναμένεται η υλοποίησή της μετά την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Μέχρι να περατωθεί η κατασκευή του νέου υποσταθμού θα παραχωρηθεί οικίσκος υποσταθμού που θα τοποθετηθεί κοντά σε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και θα παρέχει ρεύμα σε όλο το συγκρότημα. Μετά την ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και απολύμανση του, προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο δυνατό σε χρήση.

ΛΑΜΙΑ: Στο κτίριο επί της οδού Παπασιοπούλου πραγματοποιήθηκαν εργασίες στεγανοποίησης των κουφωμάτων και υγρομόνωση στο αμφιθέατρο 1. Επίσης έγιναν εργασίες υγρομόνωσης στο κυρίως κτίριο και στο μεγάλο αμφιθέατρο της ΣΤΕΦ και δόθηκαν προς χρήση.

Όλα τα κτίρια στην πόλη της Λαμίας έχουν ήδη δοθεί προς χρήση.

Θα μεταφερθούν και στο κτίριο αυτό τα μηχανήματα ηλεκτροδότησης στο ισόγειο, ενώ θα μεταφερθούν οι είσοδοι και οι έξοδοι του κτιρίου στις πόρτες της Ερμού και της Δημητριάδος και όχι από την Σκοπέλου και την Μεταμορφώσεως που ήταν μέχρι τώρα. Το κτίριο της Βιβλιοθήκης θα επαναλειτουργήσει από την καινούργια χρονιά.

Ο κ. Μπιλίνης στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ακόμα: «Το Πανεπιστήμιο επέστρεψε στην κανονικότητα, όλα τα τμήματα κάνουν μαθήματα δια ζώσης. Τα προβλήματα και οι ελλείψεις που υπάρχουν δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού. Εκτιμούμε ότι θα διορθωθούν πολύ γρήγορα. Έχουμε λάβει χρηματοδότηση 2.275.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες (προσωπικό και φοιτητές) για την υπομονή και τη συνεργασία σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτούς τους λίγους που δεν έδειξαν υπομονή και μας άσκησαν άδικη κριτική. Μας έκαναν πιο δυνατούς και συνεχίζοντας με μεγαλύτερη ένταση καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αποκατάστασης γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Ιδιαίτερα όμως, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης για τις έντονες και συντονισμένες προσπάθειες που κατέβαλαν, δουλεύοντας πολλές ημέρες πέραν του ωραρίου τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου σε σύντομο χρονικό διάστημα παρά το πρωτοφανές μέγεθος των καταστροφών. Τέλος, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαβεβαιώνει τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος ότι βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για να επιληφθεί όποιου επιπλέον προβλήματος ανακύψει».

