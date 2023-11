Μαγνησία

Βόλος: Ληστεία σε βενζινάδικο - Έριξαν σπρέι πιπεριού στους υπαλλήλους (εικόνες)

Ληστεία σε βενζινάδικο του Βόλου σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή του Καπακλί επί της οδού Λαρίσης και στο ρεύμα για Βόλο.

Οι δράστες επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού κάτα των υπαλλήλων, αφαίρεσαν τα χρήματα του ταμείου και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: thenewspaper.gr

