Οικονομία

Έβρος: Αντικαταστάθηκε ο Πρόεδρος του ΟΛΑ

Ποιες οι εξελίξεις μετά από τις φημολογίες για τον διενεργηθέντα διαγωνισμό και την παραίτηση του προηγούμενου επικεφαλής του οργανισμού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. ΑΕ), με τις παραιτήσεις των Προέδρου αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού να απασχολούν ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα pameevro.gr την Παρασκευή συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης.

Πρόεδρος στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., αναλαμβάνει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, και επομένως συμπεραίνεται ότι η παραίτηση του Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ έγινε αποδεκτή από το Ταμείο.

Σύμφωνα με κύκλους του ΤΑΙΠΕΔ, ο Κώστας Χατζηκωνσταντίνου παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Α. ΑΕ. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως οι καταγγελίες είναι σε γνώση του Ταμείου και πως διενεργείται εσωτερικός έλεγχος του ΤΑΙΠΕΔ.

Στην περίπτωση που προκύψει κάτι μεμπτό από τον έλεγχο, θα αποδοθούν ευθύνες. Τέλος, αναφορικά με τον επίμαχο διαγωνισμό που έφερε τα πάνω – κάτω στον Ο.Λ.Α. ΑΕ, το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενες συνεδριάσεις του.

Πηγή: Pameevro.gr

