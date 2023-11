Κέρκυρα

Κέρκυρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά (εικόνες)

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των δραστών. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και διαδοχικών επιχειρήσεων, του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας, συνελήφθησαν, χθες (09.11), στην Κέρκυρα, 4 άτομα (2 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί), σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε περιοχές στο βόρειο συγκρότημα.

Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση αφορά τη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού και δύο ημεδαπών (20 και 23 ετών), οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους πέντε μήνες, προέβαιναν στη συστηματική διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, απογευματινές ώρες χθες (09.11), στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, συνελήφθησαν οι τρεις δράστες, καθώς στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία όπου διέμεναν οι δυο ημεδαποί, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 94 γραμμαρίων, 1 ζυγαριά ακριβείας και 2 κινητά τηλέφωνα.

Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε η εγκληματική δράση 20χρονου αλλοδαπού στη συστηματική διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε περιοχή της βόρειας Κέρκυρας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (09.11), καθώς, τόσο στην κατοχή του όσο και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 101 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 31 μικρές πλαστικές σακούλες για συσκευασία.

Προανάκριση και στις δύο υποθέσεις διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, ενώ επιπλέον συνελήφθη ο πατέρας του ενός ανήλικου δράστη για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες με τις σε βάρους τους, κακουργηματικού χαρακτήρα, σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

