Ηλεία

Πύργος: Σύλληψη για ληστεία ηλικιωμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η λεία που φέρεται να αποκόμισε ο άνδρας, ασκώντας σωματική βία στον άτυχο ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου.

-

Συνελήφθη, άμεσα μετά από τις πράξεις οι οποίες του αποδίδονται, την Πέμπτη το μεσημέρι στον Πύργο Ηλείας, από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος την Πέμπτη το μεσημέρι στον Πύργο, φέρεται να ενεπλάκη με άγνωστους δράστες σε επεισόδιο με ηλικιωμένο ημεδαπό άνδρα, κατά τη διάρκεια του οποίου να αφαίρεσε από τον τελευταίο, με την άσκηση σωματικής βίας, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι εντόπισαν και προσήγαγαν τον κατηγορούμενο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Φωκάς

Κασσελάκης: Δημοψήφισμα από τη βάση για τις διαγραφές

Άνω Λιόσια: Επίθεση με χειροβομβίδες σε μονοκατοικία