Μεσσηνία

Τροχαίο δυστύχημα - Μεσσηνία: Δύο νέοι ξεψύχησαν στην άσφαλτο (εικόνες)

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στο οδικό δίκτυο που κόστισε την ζωή στον οδηγό του οχήματος και στην συνεπιβάτιδα του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αριοχωρίου.

Πιο συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τριπόλεως, στο ύψος του Αριοχωρίου αυτοκίνητο Ι.Χ, με κατεύθυνση την Τρίπολη, που οδηγούσε 33χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του, και προσέκρουσε σε δέντρο σε κτήμα που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του τόσο ο οδηγός του οχήματος όσο και η 29χρονη συνεπιβάτιδα του.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Φωτογραφίες: mesogeiostv.gr

