Μαγνησία

Βόλος: Ανήλικες “έπεσαν στην παγίδα τους” και κατέληξαν στο ορφανοτροφείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη ιστορία με δύο κορίτσια που επιχείρησαν να ξεγελάσουν τον πατέρα και το σχολείο τους και κατέληξαν στο ορφανοτροφείο.

-

Δυο ανήλικες κατέληξαν στο Ορφανοτροφείο καταγγέλλοντας τον πατέρας τους, για ξυλοδαρμό, κάτι που αποδείχθηκε ψέμα, ωστόσο η απίστευτη οικογενειακή ιστορία δεν σταματά σε αυτή την περιπέτεια. Ο πατέρας πέρασε και χθες την πόρτα των δικαστηρίων μετά από νέα καταγγελία για απειλές καθώς διαπίστωσε πως η κόρη του είχε βάλει φραγή στο τηλέφωνό του για να μην τον ειδοποιούν για τις απουσίες της από το σχολείο… Μόλις ο πατέρας ενημερώθηκε για τις απουσίες η 16χρονη κόρη του τον κατήγγειλε για απειλή.

Μια καταγγελία εις βάρος του πατέρα τους οδήγησε την Μεγάλη Πέμπτη του 2022 δυο ανήλικα κορίτσια στο Ορφανοτροφείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσαν να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον γονιό τους. Το ψέμα των δυο κοριτσιών που απαιτούσαν μαζί με την μητέρα τους, να αποφασίσει ο πατέρας συριακής καταγωγής, να φύγουν από την Ελλάδα για την Γερμανία είχε προκαλέσει την εμπλοκή της εισαγγελίας και όλων των κοινωνικών υπηρεσιών γιατί τον κατήγγειλαν για ξυλοδαρμό. Τα κορίτσια είχαν παραμείνει στο Ορφανοτροφείο μέχρι τον Ιούνιο του 2022 , για να αποδειχθεί από την κοινωνική έρευνα πως όλα ήταν ένα ψέμα…

Τα δύο κορίτσια είχαν οδηγηθεί στο Ορφανοτροφείο, μετά την καταγγελία που είχε κάνει η 15χρονη στον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου της, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου. Ειδικότερα, η μαθήτρια είχε αναφέρει ότι ο συριακής υπηκοότητας πατέρας της ασκεί βία στην ίδια, την 13χρονη αδερφή της και τη μητέρα της. Μόλις έγινε η καταγγελία, το σχολείο ενημέρωσε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, και εκείνες με τη σειρά τους την Εισαγγελία, προκειμένου να διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί αν ισχύει η καταγγελία. Τα κορίτσια φιλοξενήθηκαν για λίγες ημέρες στο Νοσοκομείο και η μητέρα στην Στέγη κακοποιημένων γυναικών, ενώ στη συνέχεια Ορφανοτροφείο Βόλου μετά από εισαγγελική εντολή κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει και έδωσε στέγη στις δύο ανήλικες , μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα.

Η εισαγγελέας Ανηλίκων κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται λόγοι αφαίρεσης της επιμέλειας των δύο κοριτσιών από τους γονείς τους. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα που διενεργήθηκε, όλα έγιναν λόγω κλονισμού των σχέσεων μεταξύ του πατέρα και της μητέρας τους. Αποδείχτηκε ότι η καταγγελία έγινε για εκδίκηση προς τον πατέρα και μετά από καθοδήγηση της μητέρας επειδή ζήλευε που ο σύζυγός της «μιλούσε» με άλλες γυναίκες στο Facebook.

Με την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας, κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο γραφείο της εισαγγελέα Ανηλίκων, όπου υπήρξε κοινή ομολογία ότι υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού, αλλά ο πατέρας ποτέ δεν κακοποίησε τη γυναίκα και τα παιδιά.

Έβαλε φραγή στο κινητό του πατέρα της για να μην τον καλούν από το σχολείο

Η υπόθεση της καταγγελίας τυπικά δεν είχε κλείσει και σε λίγες ημέρες θα υπήρχε εκδίκαση. Προχθές όμως η 16χρονη σήμερα κόρη κατέθεσε νέα καταγγελία εις βάρος του πατέρα της για ενδοοικογενειακή απειλή. «Μου είπε πως εάν καταθέσω στο δικαστήριο την αλήθεια, θα με σκοτώσει» κατήγγειλε η 17χρονη που νωρίτερα είχε μαλώσει με τον πατέρα της. Ο πατέρας ενημερώθηκε για μεγάλο αριθμό απουσιών που είχε η μαθήτρια από το σχολείο και όταν ερεύνησε τι συνέβαινε διαπίστωσε πως η κόρη του είχε «πειράξει» το κινητό του και είχε βάλει φραγή εισερχομένων κλήσεων στο νούμερο του σχολείου.

Ο δικηγόρος του πατέρα κ. Λεόνης δήλωσε χθες πως η καταγγελία της νεαρής περί απειλών δεν ισχύει και πως όλα έγιναν γιατί αποκαλύφθηκε πως δεν πήγαινε σχολείο. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 22 Νοεμβρίου.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τα νεότερα για την κακοκαιρία

Εορτολόγιο - 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

“Μόνιμη μείωση τιμής”: Ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου