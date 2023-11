Εύβοια

Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπεσε θύμα επίθεσης. Πώς έγινε το περιστατικό.

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας αστυνομικός του ΤΑ Χαλκίδας λίγες ημέρες πριν από νεαρούς στην παραλία της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας εντόπισε παρέα νεαρών οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους κλεμμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Άμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του ώστε οι νεαροί να συλληφθούν. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ενώ μάλιστα οι νεαροί του επιτέθηκαν με μαχαίρι, μπουκάλια και καρέκλες.

Ακολούθως συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα πλαίσια του αυτοφώρου ενώ λίγες ώρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

