Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο: Δύσκολη η μάχη των πυροσβεστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη η μάχη των πυροσβεστών, λόγω των ισχυρών ανέμων.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μαλάδες, στον ποταμό Δρακουλιάρη.

Στις φλόγες έχουν τυλιχτεί καλαμιές, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 υπάλληλοι που έχουν σπεύσει με 7 οχήματα.

Τις συνθήκες κατάσβεσης καθιστούν δυσχερείς οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Εικόνες: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μακροζωία: Κερδίστε 6 - 10 χρόνια ζωής ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές (βίντεο)

Απόδημοι Έλληνες: νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το gov.gr

Πτώση αεροσκάφους στα Χανιά: Τα αίτια θανάτου του πιλότου