Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δικυκλιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον οδηγό της μηχανής.

-

εικόνα αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με έναν 59χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Περίπου στις 2 το μεσημέρι, η μηχανή, που οδηγούσε ο 59χρονος κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της με συνέπεια την πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες και τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Πέθανε βρέφος σε θερμοκοιτίδα - Δεκάδες μωρά κινδυνεύουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Κερατσίνι: βασάνιζε άτομα με αναπηρία και το μετέδιδε live

Μαραθώνιος: Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές