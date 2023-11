Χανιά

Χανιά: Κοριτσάκι τραυματίστηκε στη σκάλα του πλοίου

Συναγερμός για το κορίτσι που τραυματίστηκε στο πλοιο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/11), ένα 6χρονο κοριτσάκι καθώς κατά την επιβίβασή της σε πλοίο στο λιμάνι των Χανίων, έπεσε και τραυματίστηκε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, η 6χρονη έπεσε στις κυλιόμενες σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της στο δεξί πόδι.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία επέστρεψε στο πλοίο για να ταξιδέψει.

Για το συμβάν προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

