Αχαΐα

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νέο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην πόλη της Πάτρας, με θύμα έναν 26χρονο.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του που καρφώθηκε σε κολώνα, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή και ο 26χρονος οδηγός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο αυτοκίνητο καθώς οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπορούσαν αν τον απεγκλωβίσουν, καθώς οι πόρτες είχαν σφηνώσει και δεν άνοιγαν.

Όταν τελικά ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες