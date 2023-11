Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε χωράφι - Νεκρή μία γυναίκα

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή της γυναίκας.

Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα τροχαίου δυστυχήματος μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν μία γυναίκα που οδηγούσε ένα φορτηγάκι ξέφυγε από τον δρόμο στην περιοχή Κούρτες της Μεσαράς και ανατρέπη καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι άνδρες που την απεγκλώβισαν.

Η 53χρονη γυναίκα παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πηγή εικόνας: Facebook / Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

