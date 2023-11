Κυκλάδες

Σύρος: Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια σχολείου – Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Κίνδυνος θάνατος από σίδερα που έχουν «σκάσει» λόγω της σκουριάς και σοβάδες να κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των μαθητών συνθέτουν ένα άκρως επικίνδυνο σκηνικό.

Την επικίνδυνη κατάσταση που βρίσκονται τα σχολικά κτίρια στα λύκεια Σύρου, στην περιοχή Λιβαδιά του Μάννα, αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μάλιστα, την Παρασκευή (10/11), ένας μαθητής πήγε στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση σοβάδων εν ώρα διαλείμματος.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του cycladeslive.gr, έχουν «σκάσει» τα σίδερα λόγω της σκουριάς, και όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πέσουν κομμάτια σοβά στα κεφάλια των μαθητών και των καθηγητών.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά.

