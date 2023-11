Αργολίδα

Αργολίδα: Σκύλος έπεσε σε σπήλαιο - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του (εικόνες)

Το τετράποδο έπεσε σε τρύπα σπηλαίου βάθους άνω των 20-25 μέτρων.

Ένας σκυλάκος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς εμειρη ομάδα της ΕΜΑΚ κατάφερε να τον απεγκλωβίσει από σπήλαιο πολλών μέτρων που είχε πέσει.

Πιο συγκεκριμένα, πενταμελής ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας έσπευσε στη Φρουσιούνα του Δήμου Άργους Μυκηνών στην Αργολίδα, για τη διάσωση σκύλου.

Το τετράποδο είχε πέσει σε τρύπα σπηλαίου βάθους άνω των 20-25 μέτρων.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύσβατο και εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο.

Ο σκυλάκος τελικά ανασύρθηκε με επιτυχία και υγιής από την τρύπα.

Ο σκυλάκος ?? ανασύρθηκε από φρέαρ βάθους 20 μέτρων σε δύσβατο σημείο στη Φρουσιούνα Άργους. Επιχείρησαν #πυροσβέστες ????? της Π.Υ. Άργους και της 6ης ΕΜΑΚ pic.twitter.com/VlQuW55JaF — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2023

