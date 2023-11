Δωδεκανήσα

Ρόδος - Parasailing: Αποζημίωση μαμούθ για τον θάνατο δύο παιδιών

Αδέλφια 13 και 15 ετών σκοτώθηκαν κάνοντας Parasailing. Το χρονικό του τραγικού δυστυχήματος.

Με δύο αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έγιναν εν μέρει δεκτές οι αγωγές που άσκησαν οικείοι των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος με θαλάσσιο μέσο αναψυχής, “Parasailing”, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου 2020 στους Πεύκους της Λίνδου.

Πιο συγκεκριμένα την 28η Οκτωβρίου 2020, και περί ώραν 13:30 ο Λιμενικός Σταθμός Λίνδου ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το παρατηρητήριο «ΓΚΙΝΑΣ» και από αλλοδαπό εργαζόμενο σε πόστο θαλασσίων μέσων αναψυχής για ατύχημα, με ύπαρξη τραυματιών, το οποίο έλαβε χώρα κατά την διενέργεια θαλασσίου αλεξιπτώτου στην θαλάσσια περιοχή των Πεύκων Λίνδου με σκάφος, του οποίου χειριστής και ιδιοκτήτης ήταν ένας 51χρονος.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και στελέχη της υπηρεσίας εντόπισαν σε απόκρημνη βραχώδη περιοχή του ακρωτηρίου «Γκίνας» το αλεξίπτωτο με τρείς ανήλικους επιβαίνοντες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο Π.Υ. Ρόδου, προκειμένου να συνδράμει στην περισυλλογή τους.

Από το συμβάν προκλήθηκε ο θάνατος δύο ανήλικων υπηκόων Μεγάλης Βρετανίας και συγκεκριμένα της 15χρονης Ηayes Jessica Lee και του 13χρονου Connely Michael Steven καθώς και ο σοβαρός τραυματισμός του 15χρονου Connely James Philip.

O τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι σοροί των δύο ανήλικων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ρόδου, όπου και αναγνωρίστηκαν από τους γονείς τους.

Από μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι ο 51χρονος πραγματοποίησε έλξη αλεξιπτώτου και με τους τρείς ταυτόχρονα ανήλικους, παρόλο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η έλξη τριών ή περισσότερων θέσεων, ενώ ένας εκ των επιβαινόντων, ο Connely Michael Steven ήταν κάτω των δεκατεσσάρων ετών, παρόλο που απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία η διενέργεια αλεξιπτώτου σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

Επιπρόσθετα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή κόπηκε ο κάβος ρυμούλκησης του αλεξιπτώτου, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να παρασυρθούν και να χτυπήσουν στα βράχια.

Ο 51χρονος επεσήμανε ότι οι καιρικές συνθήκες την στιγμή του ατυχήματος ήταν ιδανικές για τη διενέργεια parasailing και ότι είχε ελέγξει τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούσε και ιδιαίτερα το σχοινί που χρησιμοποίησε το οποίο είχε αγοράσει φέτος και το χρησιμοποίησε μόνο τρεις μήνες.

Επεσήμανε ότι όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησε ήταν σε άριστη κατάσταση και ότι την ίδια ημέρα ενωρίτερα είχε κάνει ακόμη πέντε έλξεις με αλεξίπτωτο μεγέθους 46 ποδιών και οι χρήστες φορούσαν σωσίβιο.

Ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά τον παρακάλεσαν να ανέβουν μαζί και οι τρεις και ότι είδε ότι το συνολικό βάρος των παιδιών δεν υπερέβαινε τις προδιαγραφές του αλεξιπτώτου και συγκεκριμένα τα 325 κιλά.

Διατείνεται ακόμη ότι όταν μπήκαν τα παιδιά στο σκάφος δεν είχε επαφή με τους γονείς τους και θεώρησε ότι είχαν την συγκατάθεσή τους.

Επεσήμανε ακόμη ότι κάνει parasailing εδώ και οκτώ έτη με πάνω από 1500 πτήσεις τον χρόνο χωρίς να έχει κανένα τραυματισμό κι ότι αυτό που συνέβη ήταν τραγικό και πρωτοφανές, η αλλαγή του καιρού ήταν τόσο ξαφνική που δεν μπορούσε να την προβλέψει.

Στην πρώτη αγωγή ενάγοντες ήταν 7 οικείοι των Connely Michael Steven και Connely James Philip που εστράφησαν κατά ξενοδοχειακής εταιρείας, της εταιρείας των θαλάσσιων σπόρ ενώ οι εναγόμενοι προσπεπικάλεσαν δύο ασφαλιστικές εταιρείες.

Το δικαστήριο υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον πρώτο ενάγοντα τα ποσά των £3.084 κατά το ισότιμό του σε ευρώ της 11/12/2020, το ποσό των 250.000 ευρώ, στην δεύτερη ενάγουσα τα ποσά των £3.129 κατά το ισότιμό του σε ευρώ της 15/7/2021, των £442.75 κατά το ισότιμό του σε ευρώ της 1/9/2021 και το ποσό των 250.000 ευρώ, στον τρίτο ενάγοντα το ποσό των 472.176 ευρώ και στους λοιπούς από 50.000 ευρώ.

Στην δεύτερη αγωγή ενάγοντες είναι 7 οικείοι της Ηayes Jessica Lee που εστράφησαν με την αγωγή τους κατά των ίδιων.

Το δικαστήριο υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον πρώτο ενάγοντα τα ποσά των £ 3.174.08 κατά το ισότιμό του σε ευρώ της 11/12/2020, των £597 κατά το ισότιμό του σε?ευρώ της 18/1/2021 και των £3.324 κατά το ισότιμό του σε ευρώ της 2/8/2021, καθώς και το ποσό των 250.000 ευρώ, στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 250.000 ευρώ, στην τρίτη ενάγουσα το ποσό των 200.000 ευρώ και στους λοιπούς 4 από 50.000 ευρώ.

Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι Ρόδου κ.κ. Στέργος Λεβέντης, Σάββας Λυριστής και Γρηγόρης Μοράρης και οι δικηγόροι Αθηνών κ.κ. Γ. Μόσχος και Δ. Μουτσινός, Αντώνιος Τσαβδαρίδης και Ανδριάνα Καντηλιεράκη.

Πηγή: dimokratiki.gr

