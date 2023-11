Βοιωτία

Βοιωτία - Θάνατος 17χρονου: Επεισόδια από Ρομά (εικόνες)

Νύχτα επεισοδίων με Ρομά. Οδοφράγματα, φωτιές, πετροπόλεμος και συγκρούσεις με τα ΜΑΤ.

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου Ρομά από σφαίρα αστυνομικού στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ομάδα 30 ατόμων έβαλαν φωτιές σε λάστιχα, κλείνοντας την Παλαιά Συμμαχική Οδό Ωραιοκάστρου, ενώ πέταξαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα στις δυνάμεις των ΜΑΤ που κλήθηκαν στο σημείο, πριν αποχωρήσουν.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε λίγη ώρα αργότερα, στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου ομάδα Ρομά έστησε οδοφράγματα καίγοντας λάστιχα και πετώντας αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Μέγαρα. Μάλιστα,λεωφορείο που ερχόταν από το Ναύπλιο δέχθηκε αντικείμενα και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί, ενώ με τη βοήθεια της αστυνομίας απομακρύνθηκαν οι επιβάτες.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αναφερθεί καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Είχαν προηγηθεί ανάλογα περιστατικά, χθες το βράδυ, στη Μενεμένη και στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία.

