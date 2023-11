Δωδεκανήσα

Ρόδος - Revenge porn: άνδρας έστειλε γυμνό βίντεο και τον εκβίαζαν

Πώς έπεσε θύμα εκβιασμού ένας άνδρας μέσα από τα social media.

Η αφέλειά του να κάνει cybersex μέσω Instagram αποδείχθηκε καταστροφική για έναν 21χρονο ο οποίος έπεσε θύμα εκβιασμού και εκδικητικής πορνογραφίας από άγνωστη που γνώρισε μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ευτυχώς, βρήκε το θάρρος να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία που κίνησε ήδη προανάκριση. Την 13η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07.28 καταγγέλθηκε από έναν 21χρονο κάτοικο Αρχαγγέλου εκβίαση από άγνωστο δράστη.

Πιο συγκεκριμένα, την 05.00 ώρα της 13ης Νοεμβρίου 2023 ο 21χρονος μέσω βιντεοκλήσης στο Instagram με γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί ως όνομα το “Olivia” κατάφερε να τον βιντεοσκοπήσει σε προσωπικές στιγμές και εν συνεχεία του ζήτησε το ποσό των 700 ευρώ για να μην αποστείλει το υλικό σε φίλους του και στην οικογένειά του.

Αν κάποιος προσπαθεί να σας εκβιάσει (απειλώντας ότι θα κοινοποιήσει προσωπικές σας πληροφορίες αν δεν του στείλετε χρήματα ή δεν κάνετε κάτι άλλο με το οποίο νιώθετε άβολα), αναφέρετέ το.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δέχεται πλέον δεκάδες καταγγελίες για περιπτώσεις του επονομαζόμενου «sextortion scam».

Αγνωστοι δράστες, στέλνουν επίσης μαζικά μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνουν τους χρήστες ότι το πληροφοριακό σύστημά τους έχει παραβιαστεί και όλα τα δεδομένα τους έχουν αντιγραφεί στους διακομιστές τους.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι έχουν εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και καταγράφει το θύμα σε προσωπικές του στιγμές. Στη συνέχεια οι δράστες αναφέρουν ότι το κακόβουλο λογισμικό συνέλεξε όλες τις επαφές του χρήστη από τα Social Media και τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και με εκβιασμό ωθούν το θύμα να καταθέσει σε ψηφιακό πορτοφόλι, με τη μορφή κρυπτονομίσματος χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ ή και μεγαλύτερο, μέσα σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών.



Πηγή: dimokratiki.gr





