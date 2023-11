Καβάλα

Καβάλα: Έκλεψαν 3 τόνους ελιές από ελαιώνα

Τι είπε ο ελαιοπαραγωγός που είδε τη σοδειά του να "κάνει φτερά".

Μπροστά σε δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/11) ένας ελαιοπαραγωγός στην Καβάλα, τη στιγμή που οι ελιές και το λάδι, έχουν γίνει ο ¨νέος χρυσός", λόγω των ανατιμήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ελαιοπαραγωγός, όταν πήγε στον ελαιώνα του είδε ότι από αρκετά δέντρα έλειπε ο καρπός! Ενημερώθηκε αμέσως και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου Γρηγόρης Γρουζίδης που βρέθηκε στο σημείο. Κλάπηκε το προηγούμενο απόγευμα ή βράδυ.

Ο κ. Χαριτίδης διηγήθηκε αυτό που είδε:

«Σήμερα το πρωί (15/11) μπήκαμε στον ελαιώνα να δουλέψουμε, όπως κάθε μέρα. Αρχικά δεν βρήκαμε, κάποιος τα είχε πάρει, δύο ζευγάρια ελαιόπανα. Αυτά που στρώνουμε στο έδαφος για να μαζεύουμε τις ελιές. Αμέσως μετά διαπιστώσαμε μαζεμένους τους καρπούς από 40-50 δέντρα.

Κάθε ένα από αυτά είχε πολύ παραγωγή πάνω του. Κάποιος ή κάποιοι βρέθηκαν την προηγούμενη μέρα στον ελαιώνα και μάζεψαν τις ελιές από τα συγκεκριμένα δέντρα. Δεν ξέρω πόσοι ήταν… Υπολογίζω ότι μάζεψαν ελιές συνολικού βάρους έως και 3 τόνους!

Ανάλογα πόσοι ήταν, έμειναν και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλλον μπήκαν με βέργες, βαρούσαν τα δέντρα να πέσει ο καρπός. Ήθελαν όλα να γίνουν όλα γρήγορα. Τα πανιά τα είχαμε εκεί, τα έστρωσαν να κάνουν τη δουλειά τους και τα πήραν φεύγοντας.

Τα δέντρα είναι ιδιοκτησίας μου. Η περιοχή δεν είναι κοντά σε σπίτια, ούτε κοντά στον κεντρικό δρόμο. Βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την παλιά εθνική οδό Καβάλας- Θεσσαλονίκης. Στον κάμπο.

Μεταξύ των χωριών Ποδοχώρι- Πλατανότοπος. Δούλευαν στην ερημιά! Δίπλα έχει κι άλλες ελιές, μαζεμένες οι περισσότερες. Έτυχε να είμαστε εμείς οι… τυχεροί. Το γεγονός το ανέφερα ήδη στην αστυνομία.

Θα καταθέσω μήνυση κατ’ αγνώστων. Ενημέρωσα και τα ελαιοτριβεία της περιοχής. Να ξέρουν αν τους φέρουν ελιές, μήπως είναι αυτές που κλάπηκαν. Υπολογίζω τη ζημιά 400-450 κιλά λάδι. Δηλαδή ζημιά οικονομική 2.500 με 3.000 ευρώ».

Πηγή: proininews.gr

