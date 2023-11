Δωδεκανήσα

Ρόδος: Εξαφανίστηκαν ανήλικα αδέλφια από δομή προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί και όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών παιδιών, ηλικίας 7 έως 13 ετών. Μπορείτε να βοήθησετε;

Επί ποδός βρίσκονται Αρχές και κάτοικοι στην Ρόδο για τον εντοπισμό τριών ανήλικων αδελφιών που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 13/11/2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο παιδικής προστασίας στην Ρόδο τα ανήλικα αδέρφια, Τσαμπίκα Δ., 13 ετών, Τσαμπίκος Σ. 9 ετών, και Σταυρούλα Σ. 7 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των τριών αδερφών σήμερα, 15/11/2023, και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Η Τσαμπίκα Δ. 13 ετών έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και σκούρα καστανά μάτια. Φορούσε μωβ αθλητική φόρμα και κοντό αμάνικο ριγέ μπλουζάκι.

Ο Τσαμπίκος Σ. 9 ετών, έχει ύψος 1.40 μ, έχει κανονικό βάρος, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα, κόκκινο κοντομάνικο και κόκκινη ζακέτα.

Η Σταυρούλα Σ. 7 ετών, έχει ύψος 1.20 μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

