Χαλκιδική: Ανήλικη έκαψε το σπίτι φίλης της... για τα μάτια ενός άντρα

Πώς συνέβη το απίστευτο περιστατικό στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και ποια τα κίνητρα της νεαρής δράστιδας.

Σε 5 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε στη Χαλκιδική μία νεαρή γυναίκα, η οποία σήμερα έχει ηλικία 20 ετών, και κατηγορείται ότι το 2021 και πριν από την ενηλικίωσή της, έβαλε φωτιά σε σπίτι φίλης της από κοινού με άλλη δράστιδα, επίσης ανήλικη την εποχή εκείνη, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021 στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Χαλκιδικής ergoxalkidikis.gr οι κατηγορούμενες μαζί με την παρέα τους είχαν βγει το βράδυ, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και στη συνέχεια παρεξηγήθηκαν καθώς κατάλαβαν ότι ο σύντροφος της ανήλικης έδειχνε ενδιαφέρον για το θύμα. Τότε πήγαν στο σπίτι της, και με κάθαρο οινόπνευμα του έβαλαν φωτιά και το έκαψαν ολοσχερώς.

Στον πάνω όροφο κινδύνευσαν η θεία του θύματος αλλά και η ανήλικη αδελφή της, που τότε ήταν 9 ετών. Δεν κατάλαβαν τι συμβαίνει καθώς είχαν αποκοιμηθεί, αλλά κατάλαβαν τον καπνό που μπήκε στο διαμέρισμα. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή κάθειρξης των 5 ετών με ανάστολή και κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση.

Πηγή: Εrgoxalkidikis.gr

