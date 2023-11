Αχαΐα

Πάτρα: Μεθυσμένος οδηγός τράκτορα νταλίκας σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρελή πορεία του οχήματος στο κέντρο της μεγαλούπολης της Πελοποννήσου, με πολλές παράπλευρες απώλειες και ζημίες.

-

Μεθυσμένος οδηγός τράκτορα νταλίκας σκόρπισε τον τρόμο αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Κανελλοπούλου. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και κινήθηκε στους δρόμους της πόλης οδηγώντας επικίνδυνα. Η τρελή πορεία, σταμάτησε όταν έπεσε και σε ένα ακόμη όχημα.

Το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από πολίτες για την τρελή πορεία του οχήματος και κινητοποίησε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο κέντρο της Πάτρας.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τον οδηγό και τον τράκτορα νταλίκας στη συμβολή των οδών Όθωνος - Αμαλίας και Κολοκοτρώνη.

Ο Έλληνας οδηγός συνελήφθη ενώ σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα tempo24.news ήταν σε κατάσταση μέθης με άγριες διαθέσεις απέναντι στους αστυνομικούς.

Οδηγήθηκε στην Τροχαία όπου του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο, ενώ ο τράκτορας νταλίκας ακινητοποιήθηκε.

Πηγή: Tempo24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Περιστέρι: Εμπρηστικός μηχανισμός σε μαγαζί διαιτητή της Super League