Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρρήκτες εισέβαλαν στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου με στόχο το χρηματοκιβώτιο.

-

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκαν το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και το Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό από τον δήμο, άγνωστοι δράστες τα ξημερώματα της Πέμπτης παραβίασαν πόρτα στο ισόγειο του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου και κινήθηκαν προς το Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

Εκεί, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν το χρηματοκιβώτιο, που είναι τοποθετημένο στο χώρο και αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν αντικείμενα.

Το χρηματοκιβώτιο δεν περιείχε χρήματα, καθώς οι συναλλαγές των πολιτών γίνονται είτε με τη χρήση τραπεζικών καρτών, είτε ηλεκτρονικά. Επίσης, άγνωστοι διαρρήκτες παραβίασαν πόρτα στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς».Εισέβαλαν στην Αίθουσα Πολιτισμού και αφαίρεσαν τέσσερα ηχεία.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης για βιασμούς: Κάποιοι ξέρουν την αλήθεια, αλλά φοβούνται να καταθέσουν

“Ενώπιος Ενωπίω” - Κασσελάκης: Η Αχτσιόγλου, η “αποστασία” και τα “πυρά” στον Τσακαλώτο

Γκάλοπ - Ανδρουλάκης: Δεν πανηγύριζει το ΠΑΣΟΚ, στόχος μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ