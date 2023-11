Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος – Τραυματίστηκαν δίδυμα αδέρφια

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 24χρονο άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό δύο αδελφών, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη.

Το σοβαρό τροχαίο, με τον έναν νεκρό και τους δύο τραυματίες, σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, στο ύψος της εισόδου προς Περαία.

Τα δίδυμα αδέλφια 23 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

