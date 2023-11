Αχαΐα

Πάτρα: κατάληψη σε σχολείο για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Τι κατήγγειλε η νεαρή μαθήτρια για την σεξουαλική παρενόχληση που φέρεται να δέχτηκε από καθηγητή της.

Στην κατάληψη τους σχολείου τους στην Πάτρα, προέβησαν μαθητές, μετά από καταγγελία κοριτσιού για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μαθήτρια της Α’ Λυκείου, μόλις 15 ετών σε σχολείο της Πάτρας καταγγέλλει καθηγητή της για σεξουαλική παρενόχληση και μάλιστα η καταγγελία έλαβε τέτοιες διαστάσεις που οι συμμαθητές της έκαναν κατάληψη στο σχολείο, ενώ ανήρτησαν και πανό εξηγώντας… τον λόγο της κινητοποίησης!

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων της μαθήτριας αλλά και όσων η ίδια περιέγραψε, όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή. Η 15χρονη περπατούσε στο διάλειμμα έχοντας το κινητό της τηλέφωνο στην πίσω τσέπη του παντελονιού της. Ηταν αμέριμνη και ξαφνικά ένιωσε ένα χέρι να μπαίνει μέσα στην τσέπη της και να της αφαιρεί το κινητό! Μόνο που σύμφωνα με την ίδια, ο καθηγητής της που είχε αφαιρέσει την συσκευή είχε φροντίσει ταυτόχρονα να την θωπεύσει στο συγκεκριμένο σημείο. Η νεαρή απευθύνθηκε αμέσως στον Διευθυντή ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό. Είναι βέβαιο ότι ο καθηγητής ακόμη και αν δεν είχε σεξουαλική σκέψη, δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει κινητό από μαθήτρια, πόσο μάλλον από το συγκεκριμένο σημείο και με τέτοιο τρόπο. Την Δευτέρα η μαθήτρια πήγε στο σχολείο συνοδευόμενη από την μητέρα της. Ο Διευθυντής την ενημέρωσε πως θα πρέπει να συντάξει την καταγγελία της στο «βιβλίο αναφορών»! Κάτι που όντως έπραξε. Μάλιστα ξεφυλλίζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο παρατήρησε πως στο παρελθόν υπήρχαν και άλλες καταγγελίες από κορίτσια για τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.

Ο Διευθυντής έδωσε 48ωρη υποχρεωτική άδεια στον καθηγητή την Τετάρτη και την Πέμπτη μέχρι να διευκρινιστεί το ζήτημα και προφανώς να ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο πατέρας του κοριτσιού δηλώνει «έξω φρενών» και μάλιστα χρειάστηκε η συμβολή της μητέρας και συζύγου του ώστε να μπορέσει να κρατήσει την ψυχραιμία του.

Η 15χρονη δηλώνει τρομοκρατημένη και απορεί το πως ο συγκεκριμένος καθηγητής θα μπει στην τάξη να διδάξει όταν όλοι οι συμμαθητές της έχουν μαθει τι έχει συμβεί. Και εκτός αυτού, η σχολική κοινότητα βρίσκεται στο πλευρό της αφού μέχρι και σε κατάληψη προχώρησαν.

Στο σχολείο επήλθε μεγάλη αναστάτωση και οι περισσότεροι ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του καθηγητή. Οι γονείς δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε μηνύσεις, όμως δεν αποκλείεται σύντομα να προβούν και σε νομικές ενέργειες. Περιμένουν όμως πρώτα τις ενέργειες της Εκπαιδευτικής κοινότητας και των Διευθυντών που την υπηρετούν. Θα πρέπει να τονιστεί πως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εντολή της διευθύντριας Ευγενίας Πιερρή, έχει ήδη ξεκινήσει την διερεύνηση των καταγγελιών.

Πηγή: flamis.gr

