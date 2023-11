Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έριξε αναμμένο πυρσό μέσα στην αίθουσα

Περιστατικό με μαθητή που άναψς πυρσό μέσα στην αίθουσα προκαλεί σοκ στη Θεσσαλονίκη. Σχηματίστηκε δικογραφία.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Μαθητής άναψε πυρσό και τον πέταξε από ανοιχτό παράθυρο σε σχολική αίθουσα, όπου ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές, να διακοπεί το μάθημα και να εκκενωθεί προληπτικά η αίθουσα.

Για το περιστατικό, που συνέβη στα μέσα του περασμένου Σεπτέμβρη, στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 16χρονος μαθητής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

