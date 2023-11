Εύβοια

Εργατικό ατύχημα στο Αλιβέρι: Νεαρός τραυματίας με σοβαρά εγκαύματα

Πώς συνέβη το ατύχημα στον εξοπλισμό εργοστασίου της περιοχής, με αποτέλεσμα ο νεαρός εργάτης να υποστεί εγκαύματα.

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στο Αλιβέρι Ευβοίας, με έναν 24χρονο εργάτη να νοσηλεύεται με εγκαύματα στο κεφάλι.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας evima.gr το ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη σε εργοστάσιο, όταν σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυτού υγρού «έσκασε», με αποτέλεσμα το υγρό να πέσει πάνω σε εργαζόμενο.

Ο 24χρονος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκαύματα σε σημεία του κεφαλιού και του αυχένα.

«Ήμουν στον πρώτο όροφο και τρύπησε ο αγωγός στον δεύτερο. Έπεσε πάνω μου καυτή ύλη, αλλά είχα Άγιο. Τη γλίτωσα με εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Έχω εγκαύματα στον αυχένα και στο πίσω μέρος του κεφαλιού», ανέφερε ο 24χρονος μιλώντας για τον τραυματισμό του.

