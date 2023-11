Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έγινε “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εικόνες από το σημείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οδηγός οχήματος που έχασε τον έλεγχο, λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τις σοβαρές καταστροφές στα δύο οχήματα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στην 28ης Οκτωβρίου και το όχημα χτύπησε με τέτοια φόρα που γύρισε στην αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Μέσα στο σταθμευμένο όχημα δεν ήταν κανείς, καθώς οι ιδιοκτήτες του κινούνταν προς αυτό.

Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ταξί, χωρίς να είναι σοβαρή η κατάσταση της υγείας του.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

