Εγνατία: Φωτιά σε εν κινήσει νταλίκα (εικόνες)

Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα τυλίχτηκε στις φλόγες προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κοζάνης, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο για πολλές ώρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στη νταλίκα ξέσπασε λίγο μετά τις 02:15 του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό περίπου 3 χλμ. πριν τα διόδια Πολυμύλου, στο ύψος του χωριού Λεβέντη στην Κοζάνη.

Μέχρι και τις 08:15 το πρωί, δηλαδή 6 ώρες μετά και έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά των αυτοκινήτων που μετέφερε η νταλίκα, η κυκλοφορία πραγματοποιείται με εκτροπή από τον κόμβο των Κοίλων στην Παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης – Βέροιας μέσω Δρεπάνου.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας οδού από Βέροια προς Κοζάνη.

