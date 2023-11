Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η ανεμοθύελλα λύγισε στέγαστρο πρατηρίου βενζίνης (εικόνες)

Πώς η βαρύτατη σιδηρά κατασκευή κάμφθηκε από την ταχύτητα και την ισχύ του ανέμου εξαίτίας της κακοκαιρίας.

Μαίνεται ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, με τις ζημιές που καταγράφονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου να έχουν σημάνει συναγερμό στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Λαγκαδά, ο θυελλώδης Βαρδάρης κατάφερε να λυγίσει στέγαστρο. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της Θεσσαλονίκης thesstoday.gr έχει ξηλωθεί και μέρος της υποδομής.

Επί ποδός βρίσκεται κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: Thesstoday.gr

