Τροχαίο – Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Τούμπα

Τη ζωή του έχασε ένας οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Τούμπα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 39χρόνος,

Συγκεκριμένα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 39χρονος, με αποτέλεσμα τον αρχικά σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

