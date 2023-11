Θεσσαλονίκη

Τροχαία - Θεσσαλονίκη: Πεζός παρασύρθηκε από δύο μηχανές (εικόνες)

Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ένας άντρας παρασύρθηκε από δυο μοτοσικλέτες στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thestival.gr ότι ο πεζός ήταν σε κατάσταση μέθης.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: Thestival.gr

