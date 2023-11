Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία – Θεσσαλονίκη: Ο άνεμος ξήλωσε θόλος φουσκωτού γηπέδου γεμάτο με παιδιά (εικόνες)

Η έγκαιρη αντίδραση των ιδιοκτητών του χώρου γλίτωσε τα παιδιά από τα χειρότερα. Δηλώσεις στον ΑΝΤ1.

-

«Βλέπαμε ότι αυξάνονται οι άνεμοι και βγάλαμε τα παιδιά γρήγορα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης φουσκωτού γηπέδου στη Θεσσαλονίκη, του οποίου ο θόλος ξηλώθηκε από τον αέρα.

Το περιστατικό έγινε το Σαββατοκύριακο, οπότε και οι θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν τη βόρεια Ελλάδα και κυρίως τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας προβλήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιάννης Τρακοσάρης σημείωσε ότι, «μας ειδοποίησε η εγκατάσταση και είχαμε χρόνο», για να βγάλουν τα παιδιά έξω.

«Ο θόλος έφτασε στο διπλανό οικόπεδο, αλλά η βάση παρέμεινε στο έδαφος, όπως προστάζουν οι συστάσεις ασφαλείας», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως η κατασκευή έχει αισθητήρες για όλα τα φαινόμενα.

